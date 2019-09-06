Под Москвой 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе

В подмосковном поселке Большевик 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.
Уточняется, что на несовершеннолетнюю совершил наезд водитель иномарки. По данным сайта "Подмосковье сегодня", состояние девочки не тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются.
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