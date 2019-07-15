Под Москвой угнали автомобиль почти за 3 миллиона рублей

В подмосковной Рузе неизвестные угнали автомобиль Toyota Highlander. Общая сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей.
По словам владелицы машины, хищение произошло в ночь на воскресенье. Правоохранители возбудили дело о краже, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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