Подробности страшного ДТП с хоккеистами "Ермака"

На дороге недалеко от города Канск Красноярского края автобус с хоккеистами команды "Ермак" съехал в кювет. Спортсмены возвращались в Ангарск из Красноярска, где проходил товарищеский матч с "Соколом". Подробности аварии раскрыли сами игроки.

Несмотря на то что, судя по фотографиям, транспорт сильно пострадал, участники ДТП восприняли произошедшее без сильных эмоций. "На дороге был ремонт. Водитель заснул, и автобус съехал в кювет. Мы даже не успели испугаться – спокойно на все отреагировали", – цитирует "Спорт Экспресс" одного из хоккеистов. "Инцидент сплотил команду перед стартом сезона. Подождали на трассе автобус на смену, теперь едем дальше в Ангарск", – добавил он.

