Ночью под Москвой перекроют трассу

В ночь на 25 января с 3:00 до 3:40 на 93-м километре трассы М7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области будет остановлено движение транспорта, передает агентство городских новостей "Москва". Ограничение вводится в связи с установкой рамной конструкции с информационным табло над дорогой.
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