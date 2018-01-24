На юге Москвы произошло массовое ДТП

В ночь на 24 января на Ленинском проспекте на юге Москвы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, передает сетевое издание m24.ru. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель такси, который уснул за рулем и протаранил стоящие на светофоре машины. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Два человека получили травмы.
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