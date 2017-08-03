В Москве резко упала стоимость поездки на такси

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин отчитался о работе властей в сфере перевозок. По его словам, стоимость поездки на такси в столице сократилась за два года почти на 30%.

После резкого падения усредненный показатель остановился на отметке 460 рублей, передает РИА ФАН. Еще в 2015 году жителям и гостям столицы приходилось отдавать за поездку порядка 690 рублей.