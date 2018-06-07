Обнародовано уникальное видео из космоса

Роскосмос впервые опубликовал видео, снятое на внешнюю камеру пилотируемого корабля, во время выхода на орбиту, сообщает РИА ФАН. На записи от "Союза МС-09" отделяется третья ступень ракеты-носителя.
В ведомстве добавили, что и впредь будут снимать подобные ролики. Это делается не только для популяризации космоса, но и для визуального слежения за движением ракеты и выяснения причин возможных нештатных ситуаций во время запусков.
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