Глобальный сбой нарушил работу популярного мессенджера

Днем 17 мая многие пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами в работе приложения, передает телеканал "360". Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечается, что проблемы с доступом к программе наблюдались также в Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии и в других странах. Большинство пользователей, столкнувшихся с трудностями, не смогли запустить WhatsApp. У оставшихся не отправлялись сообщения. Обстоятельства сбоя проверяются.