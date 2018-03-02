"Одноклассники" удивили невероятной функцией

Скандал на дебатах Послание Президента Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Пятница 2 марта
Лента новостей
17:03
В рухнувшем лифте погибли женщина с младенцем
16:58
Рассекречена главная тайна допинга
16:48
Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде
16:31
Пора на карнавал в Бразилию: Савченко переплюнула Ким Кардашьян
16:30
Климова успокаивает взбудораженного Домогарова
16:27
Развратнику-Вайнштейну протянули руку помощи
16:04
Американскую актрису обвинили в педофилии
16:02
60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены
15:48
Европа пригрозила Трампу торговой войной
15:29
Отбившуюся от насильника 11-летнюю девочку обезобразили и убили
15:18
Ученые получили новые данные о человеческом мозге
15:02
Медики пригрозили Набутову отрезать пальцы
14:57
Песков раскрыл истинный смысл послания Путина
14:30
Украинские джавелины и американское горе
14:29
Названы необычные свойства винограда и какао
14:23
Дробыш жестко отбрил глупую Приходько
14:21
В Петербурге поймали вора-педофила
14:10
Ефремов лишил больного Табакова главной гордости
14:04
Запад подло подставил Украину
14:02
Сексуальная блондинка разоткровенничалась о Путине
13:49
В Москве сдают в аренду самую маленькую комнату
13:26
Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве
13:26
Юлия Началова объявила о беременности
13:23
Под Мурманском мать с ребенком прибило упавшим с крыши снегом
13:11
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
12:46
Больные раком россияне остались без лекарств
12:39
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
12:35
Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу
12:24
В Армении выбрали нового президента
12:21
У Порошенко на публике случился провал в памяти
12:20
Крипторынок может впасть в депрессию
12:17
Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей
11:53
Костенко показала их с Тарасовым малыша
11:51
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
11:49
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
11:28
Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
11:22
Источник молодости нашли в кишечнике
11:12
Борис Смолкин об уходе молодой жены
11:03
Почему послание Путина вызвало агрессию в США
10:57
5 незаменимых beauty-продуктов в весенней косметичке
10:49
Тяжелобольного Валерия Гаркалина увезли
10:48
Киев назвал "Газпром" истеричкой
10:36
Названы самые угоняемые в России авто
10:36
Под Москвой танк раздавил машину полиции
10:14
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам
10:13
Главные события Москвы со 2 по 8 марта
09:58
Известная ведущая: У мужа была другая женщина, которая жила на моей кровати
09:47
Трезвая Борисова помолодела и похорошела
09:45
Банк "Алжан" лишился лицензии
09:40
Из платежки ЖКХ уберут дополнительные услуги
09:22
Подруга о любовнике-миллиардере обольстительной Цымбалюк-Романовской
09:08
Испуганный Запад состряпал резкий ответ новому оружию России
08:55
Слезы на глазах: Бузова обратилась к народу после нападения
08:54
В Петербурге загорелся склад полимеров
08:29
Путин тонко отбил дерзкую провокацию США
08:17
Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире
07:59
В Подмосковье произошел пожар
22:05
Кожевникова о скандалах на ТВ: Россиян цинично насилуют
22:00
Бизнес-гороскоп на март
21:51
Акробат сорвался из-под купола цирка на глазах у зрителей (видео)
21:45
Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
21:40
Собчак и Жириновский опять устроили потасовку
21:15
К чему снится крыса
21:00
Насте Рыбке осталось 4 года
20:46
Путин приехал на КВН
20:36
На Нагатинской набережной в Москве горит теплоход (видео)
20:20
Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
20:14
Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры (видео)
20:11
Эксперты о законодательном обеспечении послания президента
20:11
Кусачая домохозяйка едва не покалечила ребенка
20:01
Сотни школьников эвакуировали из-за пожара
19:48
В Москве объявился редкий хищник
19:36
Жгучая брюнетка объяснила поцелуй в губы с мужем Пелагеи
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:49
Елизавету II пытался застрелить подросток
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:23
АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
18:19
Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:51
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
17:44
На телевидении произошел бисексуальный бум
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
17:10
Запад в ужасе после послания Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:57
Певица Саша Савельева показала новую внешность
16:43
У принца Гарри нашли другого отца
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:18
С кем целовался муж Пелагеи
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
16:02
Путин: Сдержать Россию не удалось
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:55
Летучая наградила бизнесменов в Кремле
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма
Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах
Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры (видео)
Hi-tech

"Одноклассники" удивили невероятной функцией

Фото: wikipedia.org
Разработчики соцсети "Одноклассники" объявили о внедрении новой функции – системы распознавания и поиска лиц людей по снимкам. Для этих целей используется особая технология – нейронная сеть.
прочитано 602 раза

По аналогии с Facebook пользователи "Одноклассников" теперь могут находить себя на фотографиях других людей, не затрачивая на это много времени. Система автоматически просканирует все нужные данные и найдет снимки, на которых присутствует тот или иной человек. На данный момент функция распознавания лиц работает только для отметок среди друзей, но создатели обещают в скором времени расширить сервис до поиска по всем пользователям социальной сети.

ПО ТЕМЕ

Смартфоны на Android следят за пользователями

В России выпустят iPhone в честь громкого триумфа на Олимпиаде

По словам представителей пресс-службы "Одноклассники", внедрение новой функции сделает сервис именно таким, каким его изначально видели его создатели. Теперь поиск друзей, родственников или знакомых, с которыми была утрачена связь, будет осуществляться гораздо быстрее и эффективнее.

Социальная сеть Facebook уже пару лет использует подобную технологию. Раньше соцсеть отмечала ваших друзей на фотографиях лишь после того, как вы щёлкали соответствующее изображение и вводили через клавиатуру имя вашего друга. Сейчас после вашей загрузки фотографии Facebook сам отмечает нужного человека, что похоже на магию.

Таким образом, социальная сеть автоматически маркирует людей на ваших фотографиях, которых вы отметили ранее. Многие пользователи признались, что нововведение кажется для них жутковатым. Сообщается, что Facebook в состоянии распознавать лица с точностью до 98% – практически так же, как и человек.

Автор: Михаил Вштанов2 марта 2018, 16:10

комментарии

Политика

Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам

Шоу-бизнес

Мазур раскрыла истинное имя Цымбалюк-Романовской
Климова успокаивает взбудораженного Домогарова
Американскую актрису обвинили в педофилии
60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены

Проишествия

Больные раком россияне остались без лекарств
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора

Lifestyle

Ефремов лишил больного Табакова главной гордости
На телевидении произошел бисексуальный бум
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Шоу-бизнес

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото

Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело

Шоу-бизнес

Известная ведущая: У мужа была другая женщина, которая жила на моей кровати

Пронзительное интервью Тутты Ларсен
Шоу-бизнес

Борис Смолкин об уходе молодой жены

Разница в возрасте у них составляет почти четверть века
Культура

Ефремов лишил больного Табакова главной гордости

Новая серия "Простоквашино" выйдет 1 апреля

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на март
Насте Рыбке осталось 4 года
Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март

Фоторепортажи

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
Звезды похвастались пушистыми кошечками
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

Спорт

Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru