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Hi-tech

Пасьянс Маджонг: упрощенная версия китайской азартной игры

Фото: www.globallookpress.com
Мы продолжаем рассказывать о лучших популярных играх для компьютера. "Пасьянс Маджонг" помогает развивать память и внимательность. Однако не многие знают, что это лишь упрощенная версия сложной многочасовой игры, рассчитанной на четырех человек. 
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Существует несколько легенд создания игры маджонг. Согласно одной из них, ее автором стал древний китайский мыслитель и философ Конфуций. Он назвал три фишки игры в честь трех драконов, каждый из которых соответствовал одной добродетели: красный дракон означал доброжелательность, зеленый – искренность, а белый – почтительность к родителям. Игру он ласково назвал "ма цюэ", что буквально означает воробей. Известно, что философ очень любил этих птиц. Другая версия гласит, что маджонг придумал китайский рыбак Цзе, чтобы отвлечь страдающих от морской болезни товарищей. Третий миф утверждает, что эта игра развлекала людей на Ноевом ковчеге во время Всемирного потопа.

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Историки предлагают более прозаичную версию ее возникновения. Они считают, что маджонг придумали в начале XIX века офицеры китайской армии. Эта игра была широко распространена среди жителей пригорода Пекина и поселений рядом с рекой Янцзы. К концу столетия она перебралась в другие страны – в Японию и Америку.

Согласно одной из легенд игру Маджонг мог придумать китайский философ Конфуций. Фото: www.globallookpress.com

К ХХ веку эта азартная игра стала невероятно популярной во всем мире и даже попала под запрет в некоторых государствах. С 1937 по 1945 года маджонг был запрещен в Японии из-за войны с Китаем. В 1949 году это развлечение попало в немилость и на своей родине – тогда местное правительство боролось со всеми нечестными играми.

Правила классического маджонга являются довольно сложными, но мы постараемся передать их ясно и кратко. В начале игры каждый из участников (а их должно быть четверо) строит свою стену из фишек. После этого они должны менять свои фишки так, чтобы собрать определенную комбинацию. Их цель – собрать самую удачную комбинацию, которая принесет максимальное количество очков. Партия в маджонг может длиться 16 раундов и занимать много часов. 

В XX веке игра была под запретом в нескольких странах. Фото: www.globallookpress.com

Если вы не хотите учить все комбинации и вникать во все тонкости этой сложной азартной игры, то вы можете сыграть в упрощенную версию – "Пасьянс Маджонг", который разработал программист Броди Локард в 1981 году. Правила здесь достаточно просты. Перед вами многослойная фигура, состоящая из 144 фишек. Вам необходимо разобрать ее, удаляя за один ход две одинаковые кости. Вы можете выбирать только те фишки, которые не заблокированы справа, слева или сверху.

На сайте "Дни.ру" можно сыграть в "Пасьянс Маджонг" абсолютно бесплатно. Вам необходимо разобрать фигуру за десять минут. Если вы испытываете трудности в поиске одинаковых костей, то можете нажать на кнопку "Подсказка" в правом нижнему углу. Посмотрим, справитесь ли вы с этой игрой за ограниченное время. 

Автор: Полина Крылова6 декабря 2018, 15:45

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