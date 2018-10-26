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Судоку: изобретение великого математика

Фото: GLOBAL LOOK press/Joachim Opelka
Как много вы знаете игр, которые положительно влияют на работу мозга? "Судоку" как раз является одной из них. Эта числовая головоломка помогает практиковать логическое мышление и развивает концентрацию. А самостоятельное решение игры может принести вам чувство удовлетворения.
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Название головоломки пришло из Страны восходящего солнца. Оно состоит двух японских символов: SU – число и DOKU – единственный. Изначально игра имела длинное название "Suuji wa dokushin ni kagiru", которое означало, что числа должны встречаться только один раз, но вскоре его решили сократить до "Su Doku". 

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Любопытно, что родиной головоломки является не Япония, а Швейцария. Праобраз "Судоку" придумал швейцарский математик Леонард Эйлер, который жил в XVIII веке. Свое изобретение он назвал "Греко-римские квадраты" или "Латинские квадраты". Игровое поле имело 4 строки и 4 столбца. Вместо цифр использовались буквы греческого и латинского алфавитов. Первые четыре буквы греческого алфавита объединялись с первыми буквами латинского алфавита. Каждый из символов не должен был повторяться ни в строке, ни в столбце. 

Головоломка "Судоку" была придумана швейцарским математиком Леонардом Эйлером. Фото: wikipedia.org

Лишь спустя два столетия игра была модернизирована американским архитектором Говардом Гарнсом. Он разбил сетку на девять блоков размером три на три, в каждом из которых теперь должно было стоять число, а не буква. Эти изменения значительно усложнили головоломку. Гарнс назвал такую игру "Number Place". Впервые она появилась в 1979 году в американском журнале "Dell Puzzle Magazine". Однако в то время читатели не заметили новую головоломку.

В 1984 году одно японское издание опубликовало "Судоку", и новая игра мгновенно приобрела невероятную популярность. Стали выпускаться отдельные сборники этой головоломки. В 2004 году игра впервые появилась в английской газете, и с тех пор головоломка распространилась по всему миру.

Игровое поле представляет собой квадрат, разделенный на девять небольших квадратов размером три на три. Каждый квадрат необходимо заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы ни в строке, ни в столбике, ни в отдельном квадрате цифры не повторялись. У игроков заранее есть подсказки – в некоторых ячейках уже проставлены цифры. Чем их больше – тем уровень легче.

На сайте Dni.ru вы можете сыграть в "Судоку" абсолютно бесплатно. Фото: pixabay.com

На сайте Dni.ru вы можете сыграть в "Судоку" абсолютно бесплатно. Сначала вам необходимо выбрать уровень сложности: "легко", "нормально", "сложно" или "жутко". В правом верхнем углу находится таймер, на котором вы увидите, сколько времени вы потратили на решении головоломки. Также вы можете проверить правильность всех цифр, очистить поле или даже сдаться. Есть также возможность напечатать игру. Посмотрим, сможете ли вы пройти самый сложный (жуткий) уровень в игре "Судоку" на нашем сайте? 

Автор: Полина Крылова26 октября 2018, 11:32

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