Найдено самое слабое место смартфонов
Чаще всего у опрошенных разбиваются экраны телефонов (29%). Так, за год в Соединенных Штатах было разбито более 50 миллионов экранов. Сумма ремонта же составила астрономические 3,4 миллиарда долларов.
При этом около многие отказываются заменять стекло в случае падения смартфона. Часть респондентов отметили, что поломка произошла при использовании чехла.
Обращаются в мастерские и с поцарапанным экраном. Еще одна частая поломка – неисправный аккумулятор. У ряда пользователей "отказывался" функционировать экран и были побиты грани корпуса, передает PhoneArena.
Также в исследовании отмечается, что люди зачастую не знают, сколь будет стоить ремонт гаджета. Большинство участников опроса заявили, что не станут обращаться за ремонтом и купят новый смартфон.
Напомним, в апреле этого года эксперты назвали продаваемые в России смартфоны, которые ломаются чаще остальных. Самыми ненадежными оказались телефоны компании Apple. В лидерах антирейтинга значатся iPhone 5 и iPhone 6.
Реже всего в ремонт сдают телефоны компаний Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly. Дело в том, что продукты этих фирм давно не пользуются большим спросом из-за конкуренции.
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