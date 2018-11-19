В работе Skype произошел масштабный сбой

Пользователи со всего мира стали жаловаться на сбои в работе сервиса Skype, передает портал "Реальное время". Сообщается, что большинство жалоб поступали из европейской части России, Украины и Белоруссии. Проблемы коснулись пользователей из Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Италии и других европейских стран, а также из Японии, Индии и Бразилии.