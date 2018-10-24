Приложение SQUID покоряет смартфоны пользователей со всего мира

Новое приложение для смартфона позволит пользователям читать новости со всего мира. SQUID уже невероятно популярен среди юзеров – его скачали уже более миллиона раз. Программу можно установить на телефон абсолютно бесплатно, и она не требует регистрации.

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