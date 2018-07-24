Самые бесполезные функции смартфона

Производители мобильных устройств в погоне за прибылью оснащают свои смартфоны всевозможными функциями. Некоторые из них, такие как время автономной работы, хорошая камера, большой объем встроенной памяти устройства и уникальный дизайн действительно приносят пользу. А другие функции не несут под собой смысловой нагрузки: они – всего лишь маркетинговая уловка, которая позволяет продать девайс по более высокой цене.

О самых бесполезных функциях в мобильных телефонах Dni.Ru рассказал независимый эксперт IT-отрасли Павел Терентьев.

Мощный процессор

Современные процессоры Apple, Qualcomm Snapdragon, Samsung и HiSilicon не используют и половины своей мощности для обеспечения работы девайса. Для выполнения стандартных задач пользователю достаточно 2-ядерного процессора 3-летней давности. Переплачивать почти в два раза за отображение VR, работу игр на максимальных настройках и недоработанные технологии нейронных сетей AI, которые используются только в камере смартфона, и то с определенными багами, в 2018 году нецелесообразно.

Анимодзи

Решение, реализованное впервые на Iphone X, в первый месяц после начала продаж вызвало ажиотаж среди пользователей и фанатов сифонов: смайлы, которые имитировали мимику человека вызывали восторг у взрослых и детей. Разработчики уверяли: создать анимодзи помогла уникальная технология для распознания лица – Face ID, доступная только владельцам устройств от Apple. Но прошел еще месяц и появилось приложение, которое позволяло скачать анимодзи на каждый второй бюджетный смартфон на Андроиде. Как итог: "технология" изжила себя, да и просто наскучила пользователям, так как никакой практической пользы в себе не несла с момента создания.

Разделенный экран

Впервые пользователь смог оценить данную технологию в смартфонах Samsung. Тогда она называлась split-screen. В конце 2016 году в операционной системе Android 7.0 Nougat был представлен так называемый "разделенный экран" – Split screen, который позже появился и на смартфонах от Apple. Казалось бы, что бесполезного в данной технологии? Ведь удобно, например, смотреть видео и параллельно выписывать заметки из него в блокнот на одном устройстве. Проблема только в том, что разрешение большинства мобильных устройств составляет 5.5 дюймов – чего явно недостаточно для одновременного использования двух окон. Решение хорошо для планшетов и ноутбуков, но никак не для смартфонов. Это просто еще один способ привлечь покупателя бесполезной функцией, которую он вряд ли будет использовать.

Функция Super Slow Motion

Те, кто хоть раз пытался записать видео в данном формате знает, как нужно постараться, чтобы получилось хоть что-то стоящее. Среднестатистический пользователь, который не является видеоблогером и не делает более 30 дублей на одно видео, вряд ли сможет похвастаться крутыми слоу-кадрами перед друзьями. Видео, записанное непрофессиональным оператором в данном режиме, выглядит либо как цепочка стоп-кадров, либо как нечто странное. С технической точки зрения это происходит потому, что видео в Full HD из-за высокой плотности видеопотока и относительно низкой пропускной способности смартфона записывается с задержкой в 0,2 сек. Поймать нужный момент в данном случае очень сложно даже с нескольких попыток: проще записать стандартное видео или сделать фото.

QHD дисплей

Quad HD – сокращенное название от WQHD-разрешения, которое составляет 2560x1440 пикселей. Это в четыре раза больше, чем разрешение 720 пикселей у HD экрана. Для сравнения, в смартфонах с 5,5-дюймовым экраном разрешение составляет 720х1280 пикселей: его достаточно для подробной детализации картинки на экране мобильного устройства. Применение QHD справедливо лишь для владельцев 3D шлемов – то есть малой части пользователей. Для остальных юзеров подобное решение, по сути, является пустой тратой денег.

3D touch

Бесполезной роскошью можно назвать и технологии распознавания степени нажатия на экран – 3D Touch и ForceTouch. Большинству пользователей достаточно короткого и длинного нажатия для работы с устройством: им главное, чтобы контекстное меню приложений запускалось оперативно. Кроме того, 3D touch значительно увеличивает стоимость девайса: в случае повреждения экрана его замена будет стоить ощутимо дороже, чем замена простого экрана.

Дополненная реальность AR

Все больше производителей – Apple, Google, Microsoft говорят о внедрении в жизнь дополненной реальности. Может быть за этой технологией и будущее, но в 2018 году приложения AR настолько недоработаны, что пользоваться ими не удобно. Да и список объектов, которые поддерживают данную технологию можно пересчитать по пальцам: и находятся они в основном за рубежом. И пусть на презентации Apple WWDC 2018 были показаны красивые картинки и видео о том, как при наведении на здание появляется полная информация, в плоть до меню у ресторана, – все это лишь еще одна маркетинговая уловка. Пользователям придется ждать полноценной реализации данной технологии еще как минимум три года – и это еще позитивный прогноз.

Dolby Atmos

Платить или не платить за данную технологию на смартфоне – личный выбор каждого. Но стоит помнить о том, что Dolby Atmos сама по себе работать не будет: для воспроизведения звука нужной частоты придется подключить к смартфону дорогостоящее оборудование – аудиосистемы, AV ресивер, предусилитель, Blu-Ray-проигрователь, колонки Ci серии, акустический модуль KEF R50 и так далее. Поэтому технология эта нужна далеко не каждому пользователю.

4K видео

Среднестатистическому владельцу смартфона запись видео в 4К не нужна. Ведь полученный контент в основном либо остается на смартфоне, либо выкладывается в Инстаграм, ВК, Ютуб и так далее. Как известно, в соцсетях действуют свои механизмы конвертации загружаемого видео: большой файл, грубо говоря, "урезают" до стандартных параметров. При этом обработка видео в широком разрешении происходит заметно дольше из-за огромного веса файла: загрузка 4К-формата – это лишняя трата ресурсов телефона и времени пользователя. А еще при записи такого видео не реализованы такие ключевые функции съемки, как оптическая стабилизация, автофокус и HDR.

Вышеуказанные функции смартфона являются бесполезными для потребителя из-за несвоевременности выпуска на рынок и слабой технической реализации. В наши дни технологии распознавания голоса, лиц и жестов находятся в зачаточном состоянии, а "железо" не готово к использованию ультра-мощных процессоров по типу Snapdragon: такие решения негативно влияют на скорость разряда аккумулятора смартфона, не давая пользователю ощутимых эффектов. Поэтому при выборе смартфона не стоит вестись на уловки маркетологов: главное в этом деле – разумный подход.