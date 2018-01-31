Кому стоит бояться голубого кровавого суперлуния

Людская молва приписывает разным состояниям луны – полнолунию, лунному затмению и изменению цвета ночного светила – значение дурных предзнаменований. Поэтому уникальное явление, голубое кровавое суперлуние, не могло не привлечь в себе повышенного внимания. Специалисты рассказали, кому стоит опасаться происходящего.

Весь мир следит за уникальным астрономическим явлением, впервые оказавшимся доступным для наблюдения человечества за последние полтора века. Речь идет о совпадении сразу трех событий – суперлунии, кровавом лунном затмении и голубой луне.

О голубой луне астрономы говорят, когда текущее полнолуние становится вторым по счету за месяц. К сожалению, на внешний вид спутника земли это никак не влияет. Зато оставшиеся два астрономических события сильно сказываются на том, как люди видят ночное светило.

Так, кровавое лунное затмение означает, что спутник Земли приобретет красный оттенок. Суперлуние происходит тогда, когда Луна во время полнолуния оказывается на максимально близком расстоянии к нашей планете. Невооруженным взглядом заметить это не так просто, однако специалисты без труда видят разницу.

Кроме того, приближение Луны к Земле оказывает на планету особое влияние. Заметнее всего оно будет для жителей морских побережий и тех, кто в данный момент путешествует по морю, отметил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Так, приближение Луны становится причиной мощных приливов и отливов. Приливы позволяют морским судам подходить к берегу ближе чем обычно, передает "Московский комсомолец". Таким образом, морякам следует заранее подготовиться к возможному изменению маршрутов, а также успеть покинуть мели до того, как прилив пройдет.

Мощные же отливы опасны, но только для морских животных, которые не успевают отступить вместе с водой. Зато жители побережий и отдыхающие в окрестностях моря смогут без особого труда разжиться необычными сувенирами. Простым людям, чья жизнь не связана с морем, опасаться какого-либо влияния суперлуния не стоит.