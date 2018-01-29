Американцев напугало НЛО в России (видео)
"Космический корабль" засняли на видеорегистратор проезжавшего по дороге автомобиля. Странный объект, переливавшийся разноцветными огнями, завис посреди поля.
Некоторые российские СМИ, подхватив новость, также сообщили о пришествии инопланетян. Однако, как пишет "Рамблер", если присмотреться, можно разглядеть: это всего лишь рекламная конструкция. Правда, что она делает в чистом поле, непонятно.
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