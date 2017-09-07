Стала известна цена iPhone 8 в России

В неофициальных. "серых" магазинах открыт предзаказ на новинки от Apple – флагманы iPhone 8. Цена у разных поставщиков отличается в разы.

В формах для предварительных заказов в неофициальных магазинах фигурируют цены от 56 до 90 тысяч рублей. В то же время на популярных досках объявлений за новинку от Apple на условиях предварительного заказа предлагают заплатить до 350 тысяч, сообщает Mail.ru.

Пользуясь ажиотажным спросом на смартфоны, продавцы вполне могут еще увеличить цены в момент старта продаж iPhone в Европе и Америке. Откажется один заказчик – купит другой. В то же время, по инсайдерской информации от близких к производителю источников, цена на iPhone 8 в США ориентировочно составит на старте продаж 900-1200 долларов в зависимости от модификации устройства и его "начинки" то есть до 70 тысяч рублей. Это подтверждает и Бенджамин Гескин – инсайдер, чья информация редко оказывается неверной.

Ранее в Сеть попало видео, демонстрирующее работу iPhone 8, презентация которого состоится лишь 12 сентября. Предположительно, запись могла быть сделана на заводе по производству смартфонов. Ролик был размещен в китайской соцсети Weibo, а также на видеохостинге Streamable. На записи можно различить иконки экрана iPhone 8 и увидеть его в действии. Внешне телефон очень похож на устройство компании Apple. Однако видео вполне может оказаться фейком, так как записано в темном помещении и контуры смартфона плохо просматриваются, сообщали ранее Dni.Ru.