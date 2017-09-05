В Сети тайно показали работу iPhone 8 (видео)

В Сеть попало видео, демонстрирующее работу iPhone 8, презентация которого состоится лишь 12 сентября. Предположительно, запись могла быть сделана на заводе по производству смартфонов.

Ролик был размещен в китайской соцсети Weibo, а также на видеохостинге Streamable. На записи можно различить иконки экрана iPhone 8 и увидеть его в действии. Внешне телефон очень похож на устройство компании Apple.

Вместе с тем видео вполне может оказаться фейком, так как записано в темном помещении и контуры смартфона плохо просматриваются. Кроме того, некоторые пользователи Сети считают, что у iPhone 8 совсем другая техника перелистывания рабочих столов.



