В Сети тайно показали работу iPhone 8 (видео)
Ролик был размещен в китайской соцсети Weibo, а также на видеохостинге Streamable. На записи можно различить иконки экрана iPhone 8 и увидеть его в действии. Внешне телефон очень похож на устройство компании Apple.
Вместе с тем видео вполне может оказаться фейком, так как записано в темном помещении и контуры смартфона плохо просматриваются. Кроме того, некоторые пользователи Сети считают, что у iPhone 8 совсем другая техника перелистывания рабочих столов.
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