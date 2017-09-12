На презентации Apple показали новые iPhone

iPhone 8 и iPhone X это два разных телефона, а Apple Watch получили собственную симку и больше не нуждаются в "материнской "связи с большим смартфоном по BlueTooth. А новая ТВ-приставка покажет даже то, чего нет.

Компания Apple представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus. ОБа в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, сообщил вице-президент компании Филип Шиллер на презентации новинок в Купертино.

iPhone

Презентация новинок Apple проходит в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park. По словам вице-президента компании, новые смартфоны будут самыми водо– и пыленепроницаемыми за всю историю бренда. Еще из новинок отмечено, что аппараты поддерживают функцию беспроводной зарядки, они потеряли кнопку "домой" и TouchID. Впрочем, в ходе презентации выяснилось, что новые смартфоны научились распознавать владельца по лицу и узнают хозяина, даже если у того вдруг вырастет борода.

Сообщается, что новый смартфон от Applre оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото– и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus доступны в одном из трех цветов на выбор: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).

Примечательно, что еще до презентации ходили различные слухи о том, как будет называться новый iPhone – по порядковому номеру 8 или загадочным символом X. Оказалось, что оба варианта верны. Наряду с iPhone 8 публике представили и iPhone X, который, как следует из произношения названия модели ведущим, стал десятой моделью.

AppleWatch

Также были представлены новые часы от Apple. В новые AppleWatch встроили сим-карту и теперь с них можно звонить без большого аппарата – "материнского" iPhone. На презентации напомнили, что прежние модели по блютузу были накрепко связаны с основным телефоном.

Apple TV

Кроме того, разработчики показали новую приставку Apple TV. Она будет транслировать фильмы в 4К качестве и, по словам представителей Apple, "даже большего". Новинка названа 4K HDR, но пока видео в таком формате еще никто в достаточном количестве не снимает. Возможно, разработчики смогли заглянуть в будущее – или, что вернее, готовы сами сконструировать и сформировать будущее техники.

Реакция соцсетей

Отметим, презентация новинок от Apple всегда приковывает к себе внимание пользователей Сети. Уже даже успели образоваться своеобразные негласные правила, о чем и как шутить.



Акцент обсуждения постепенно смещается с новой техники на то, как она освещается и какую реакцию вызывает. А затем в центре внимания и вовсе оказываются шутки над шутками.

Чтобы получить развернутые и технически грамотные комментарии о самих новинках, следует дождаться, пока техника попадет в руки специалистов. До этого момента остается довольствоваться рекламными обещаниями Apple и ироничными комментариями критиков.