Apple презентует новинки

Событие, которого ждали фанаты "яблочной" техники и просто любители высокотехнологичных гаджетов, наконец наступило. Компания Apple презентует свои новинки, среди которых будет очередная серия iPhone, умные часы AppleWatch нового поколения и другие продукты. Пока эксперты гадают, будет ли на презентации показано что-то совершенно неожиданное, или на этот раз в Apple решили обойтись без сюрпризов, Dni.Ru предлагают узнать все из первых рук при помощи онлайн-трансляции.