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Hi-tech

Вскрылись секретные характеристики Samsung Galaxy S9

Фото: кадр youtube.com
Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе Snapdragon 845. Так утверждает почти никогда не промахивающийся китайский инсайдер Ice universe в китайском аналоге Twitter – соцсети Weibo.
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Разные источники уже полгода наперебой сообщают, что Samsung при участии Qualcomm разрабатывает новый мобильный процессор. Ожидается, что новинкой оснастят будущие флагманы Galaxy S9.

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От Snapdragon 845 ждут увеличения производительности на 10% при одновременном снижении энергопотребления на 15% по сравнению с предыдущей версией, Snapdragon 835. Кстати, базовая версия Galaxy S9 получит 5,77-дюймовый экран, а "старшенький" Galaxy S9+ – 6,22 -дюймовый. Будет сохранен текущий формат экрана, а также соотношение сторон, фирменный изгиб по бокам, тонкие кромки сверху и снизу. Не будет домашней кнопки. Возможно, Galaxy S9 и S9+ получат датчики на задней панели, как это сейчас реализовано у Galaxy S8 и S8+. Есть вероятность внедрения экранного считывателя отпечатка пальцев. Инсайдер также упоминает о двойной основной камере. 

К слову, более ранние процессоры этого производителя Snapdragon 820 и 821 получились крайне удачными и вернули доверие к компании Qualcomm после их провала с Snapdragon 810: уж сильно тот грелся. Потом на рынок попал следующий процессор, Snapdragon 835. Впрочем, "попал" не совсем точное слово: этим железом оснащены только Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi6 и Sony XZ Premium.

Snapdragon 835 демонстрирует высокую производительность в сочетании с низким энергопотреблением. А раз так, то от следующей модификации проца, Snapdragon 845, вполне можно ожидать заявленных в начале этой статьи характеристик. 

Автор: Алексей Минин21 августа 2017, 20:05

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