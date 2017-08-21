Вскрылись секретные характеристики Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе Snapdragon 845. Так утверждает почти никогда не промахивающийся китайский инсайдер Ice universe в китайском аналоге Twitter – соцсети Weibo.

Разные источники уже полгода наперебой сообщают, что Samsung при участии Qualcomm разрабатывает новый мобильный процессор. Ожидается, что новинкой оснастят будущие флагманы Galaxy S9.

От Snapdragon 845 ждут увеличения производительности на 10% при одновременном снижении энергопотребления на 15% по сравнению с предыдущей версией, Snapdragon 835. Кстати, базовая версия Galaxy S9 получит 5,77-дюймовый экран, а "старшенький" Galaxy S9+ – 6,22 -дюймовый. Будет сохранен текущий формат экрана, а также соотношение сторон, фирменный изгиб по бокам, тонкие кромки сверху и снизу. Не будет домашней кнопки. Возможно, Galaxy S9 и S9+ получат датчики на задней панели, как это сейчас реализовано у Galaxy S8 и S8+. Есть вероятность внедрения экранного считывателя отпечатка пальцев. Инсайдер также упоминает о двойной основной камере.

К слову, более ранние процессоры этого производителя Snapdragon 820 и 821 получились крайне удачными и вернули доверие к компании Qualcomm после их провала с Snapdragon 810: уж сильно тот грелся. Потом на рынок попал следующий процессор, Snapdragon 835. Впрочем, "попал" не совсем точное слово: этим железом оснащены только Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi6 и Sony XZ Premium.

Snapdragon 835 демонстрирует высокую производительность в сочетании с низким энергопотреблением. А раз так, то от следующей модификации проца, Snapdragon 845, вполне можно ожидать заявленных в начале этой статьи характеристик.

