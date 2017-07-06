Встречу Путина и Трампа увековечат в смартфоне

Переговоры президентов России и США пройдут 7 июля 2017 года в рамках саммита G20. В честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа была выпущена уникальная версия телефона Nokia 3310.

Модифицированная модель Nokia 3310 от Caviar выпущена тиражом всего в 20 экземпляров. Черный корпус телефона выполнен из титана, его покрывает узор "дамасская сталь". Таким образом дизайнеры намекнули на сирийский кризис, который станет одной из тем переговоров Путина и Трампа.

"Главными элементами в оформлении телефона стали два профиля, покрытые золотом и выполненные в скульптурной технике барельефа, миниатюры Дональда Трампа и Владимира Путина, (которые. – Прим. ред.) впервые "встретились" на одном телефоне и устремили свои взгляды в одном направлении", – сообщается в пресс-релизе Caviar. Портреты лидеров двух стран находятся на фоне золотого панно, покрытого гравировкой паттерна в виде эмблемы саммита.

"Как и весь мир, мы замерли в ожидании разговора Путина и Трампа", – рассказали представители Caviar. "В любом случае, этот момент станет исторической вехой, поэтому мы подготовились к нему созданием коллекционного телефона. Конечно же, мы верим в то, что лидеры стран будут стремиться к достижению баланса и взаимному уважению интересов", – считают они.

В рамках подготовки к созданию телефона сотрудники Caviar изучили материалы со встреч Хрущева и Кеннеди в 1961 году и Горбачева и Рейгана в 1985 году. По их мнению, эти переговоры сыграли важную роль в мировой истории и беседа Путина и Трампа станет таким же знаменательным событием.

Отметим, что стоимость уникального телефона – 149 тысяч рублей. Примечательно, что для любителей продукции Apple специалисты перенесли дизайн модифицированной Nokia 3310 на iPhone 7.