Samsung Galaxy S8 украсили двуглавым орлом

Производитель люксовых смартфонов Caviar представил новые дизайны Samsung Galaxy S8. Помимо классических титана и кожи, корпус смартфона также украсили огромные золотые и серебряные орлы.

Компания Caviar готова презентовать два экстраординарных дизайна нового смартфона, украшенных изображением двуглавого орла. Символ Герба России разделили на две части таким образом, что если составить два телефона вместе, получится цельная картинка.

На груди орла, там, где традиционно расположен образ Георгия Победоносца, дизайнеры разместили изображение главных московских архитектурных памятников. Так, на одном из смартфонов изображен Кремль как символ власти, а на другом – Собор Василия Блаженного как знак веры и духовности.

Кроме того, на этот раз дизайнеры использовали смелое, контрастное сочетание цветов. Так, левая половина двуглавого орла выполнена в желтом золоте – на фоне рельефных узоров из черненного золота. Правая же половина сделана из белого золота и расположена на панно из желтого золота.

Для создания столь смелого дизайна были использовано золото 999 пробы и 65 часов ручной работы по гравировке и созданию скульптурных элементов. "Это новое видение традиционных символов России. Новый взгляд на привычное позволил нам увидеть традиционное под другим углом, раскрыть его новые грани. Без преувеличения, никогда прежде двуглавый Орел не выглядел так могущественно". – отметили представители ювелирного бренда.

Кроме того, новый Samsung S8 был также выпущен в титановом пуленепробиваемом корпусе, а также в корпусе из экзотической кожи аллигатора коньячного оттенка в сочетании с золотой отделкой логотипа и контуров камеры.Стоимость моделей Great Russia составляет 144 000 рублей.