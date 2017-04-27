ФАС завел новое дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба завела дело против российского подразделения компании Apple. Структуру подозревают в координировании цен у ресейлеров iPhone, передает "Интерфакс".
Если компанию признают виновной, ей грозит крупный штраф. Организации придется выплатить от одного до пяти миллиона рублей, если факт координирования экономической деятельности будет доказан.
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