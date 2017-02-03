Когда в небе Москвы можно заметить МКС

Специалисты рассказали, что в ночь на 4 февраля в небе над Москвой можно будет наблюдать за пролетом Международной космической станции, передает РИА ФАН. Тем, кто каким-то причинам пропустит эту ночь, отчаиваться не стоит. Ожидается, что при безоблачном небе посмотреть на МКС невооруженным глазом еще раз можно будет уже 7 и 8 февраля. Станция будет двигаться с запада на восток.