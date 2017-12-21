Герман Греф отказался от глупой помощницы

Президент Сбербанка Герман Греф назвал голосовую помощницу "Алиса", разработанную "Яндексом", глупой. При этом он подчеркнул, что не хочет обидеть сотрудников компании.

По словам руководителя крупнейшего банка страны, он попробовал поговорить с ней, но ничего не получилось из-за ее "глупости". При этом Греф подчеркнул, что очень любит "Яндекс" и не хочет, чтобы его слова обидели сотрудников компании.

Глава Сбербанка провел прямую линию со своими работниками, на которой объяснил свою позицию. "Пока "Алиса" — это не продвинутая модель искусственного интеллекта... То, что называется voice recognition. Она только голосовая функция помощи в "Яндекс", ее надо очень серьезно развивать", – приводит слова Германа Грефа ТАСС.

В пресс-службе "Яндекса" прокомментировали заявление президента банка, заявив: "Робота обидеть может каждый". "Но он не обижается и работает дальше", — цитирует его телеканал "360".

Путину показали машинный интеллект: "Алиса" рассказала президенту про погоду и местонахождение pic.twitter.com/4klXLtX5Mb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 сентября 2017 г.

"Алиса" – созданный "Яндексом" на основе технологии искусственного интеллекта голосовой помощник. Впервые он был представлен 21 сентября этого года президенту России Владимиру Путину во время его визита в офис компании.



В "Яндексе" считают, что главным отличием их разработки от американского аналога Siri является "речевая импровизация". То есть "Алиса" может выходить за рамки прописанных реплик.

Отметим, россияне положительно относятся к современным разработкам. Так, согласно результатам опроса аналитической службы "Рамблер", 43% позитивно и с большим энтузиазмом смотрят на передовые технологии. Еще 26% признались, что относятся к ним настороженно, в особенности – к некоторым. Еще 24% охарактеризовали свое отношение к современным технологиям как "большая опаска" и выразили опасение, что прогресс может погубить человечество. 7% признались, что им все равно.