Россияне массово избавляются от iPhone X

Не успел iPhone X официально поступить в продажу, как интернет буквально заполонили объявления о продаже новинки от Apple. Аналитики отмечают, что эта модель телефона поставила настоящий рекорд на российском рынке.

За период с 27 октября по 3 ноября количество лотов, предлагающих взять iPhone X с рук, подскочило в 3,5 раза, или на 250%. Аналитики сервиса Avito отметили, что одновременно возрос и интерес покупателей – спрос взлетел на 433%, или в пять раз.

Как показала статистика, в период с 3 по 5 ноября через сервис бесплатных объявлений было куплено в шесть раз больше iPhone X, чем iPhone 8 в первые три дня его продаж, передает Life.ru. Кроме того, "десятке" удалось обогнать по популярности у перекупщиков и iPhone 7.

При этом средняя цена, которую требуют желающие избавиться от телефона продавцы, составляет 120 600 рублей. По всей видимости, даже за такие деньги находятся желающие приобрести новый гаджет.

Отметим, всего на сайте опубликовано 144 219 предложений о продаже iPhone разных моделей. Лидерство до сих пор удерживает iPhone 6. На втором месте по популярности – iPhone 7. Замыкает "звездную тройку" iPhone 5.

Реже всего встречаются объявления с предложением купить iPhone 4 и новый iPhone X. Впрочем, последний, учитывая динамику интереса продавцов и покупателей, пробудет в аутсайдерах совсем не долго.

Ранее аналитики называли лучшее время для покупки iPhone X. До января телефон будет в достаточном дефиците, а вот после новогодних праздников смартфон уже можно будет купить без каких-либо проблем, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Рассчитывать на приобретение телефона с рук по более выгодной цене не стоит как минимум в первые полгода, добавил он.

Напомним, 3 ноября в России стартовали продажи iPhone X. Выход новинки сопровождался настоящим безумием. За сутки до начала продаж у входа в один из магазинов Apple на Тверской улице выстроилась очередь из нескольких сотен человек. Впрочем, стоять в толпе было необязательно – можно было просто купить место в очереди. Так, за возможность первым приобрести аппарат просили 300 тысяч рублей.