Как усилить сигнал Wi-Fi

По словам специалистов, проблему можно решить с помощью направленной Wi-Fi антенны, но подобные устройства недешевы и сложны в эксплуатации. Однако американские ученые предложили достойную альтернативу.

Усилить сигнал Wi-Fi можно самостоятельно в домашних условиях, поставив за роутером алюминиевую пластину, – например, разрезанную банку из-под газировки. Чтобы модернизировать такой рефлектор, ученые написали компьютерный алгоритм, позволяющий учитывать параметры помещения, расположение точек доступа Wi-Fi и желаемое направление сигнала, сообщает портал TechXplore.

Технология за полчаса высчитывает оптимальную форму для рефлектора, который печатается на 3D-принтере. Стоить этот беспроводной прибор, по словам специалистов, будет примерно 35 долларов.

Испытания рефлектора показали, что технология может ослабить сигнал на десять децибел в "нежелательных местах" и усилить на шесть децибел в нужной точке. Более того, разработчики отмечают: такая система позволяет локализовать сигнал, что делает сеть менее уязвимой для взлома.

Напомним, ранее инженеры компании Apple научились заряжать аккумуляторы по Wi-Fi. Они сумели преобразовывать радиосигнал в электроэнергию. Разработка представляет собой систему беспроводной зарядки с использованием двухдиапазонных патч-антенн.