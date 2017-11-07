Цену на iPhone X подняли в несколько раз

Стала известна реальная стоимость iPhone X. Специалисты оценили смартфон в 357 долларов.

Самой дорогой частью, по мнению экспертов из TechInsights, стала технологичная "начинка" устройства. В нее входит процессор, материнская плата, камера, аккумулятор, оперативная и штатная память множество шлейфов, датчиков и проводов. Все это стоит 247 долларов, считают специалисты портала MacRumors.

На втором месте – безрамочный дисплей. Каждый его экземпляр обходится производителю в 65 долларов, что почти в два раза дороже, чем стоимость экрана для iPhone 8, цена которого составляет всего 36 долларов. В iPhone X столько стоит стеклянный корпус с металлической рамкой.

Таким образом, себестоимость устройства от Apple – 357 долларов (приблизительно 21 тысяча рублей). Учитывая, что ценник iPhone X сейчас равняется 999 долларам, чистая прибыль с каждого проданного устройства составляет 64%.

Отметим, что в России этот показатель еще выше. Сейчас на официальном сайте Apple новый телефон можно купить за 92 тысячи рублей – в максимальной комплектации с 256 гигабайтами памяти. Таким образом, в долларах это 1560, что в четыре с половиной раза выше себестоимости.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба проведет проверку стоимости iPhone X. В ведомство поступила жалоба на ценовой сговор ретейлеров Apple. В обращении к ФАС утверждается, что все продавцы новых "яблочных" смартфонов установили на них одинаковую цену.

Ранее комиссия ФАС признавала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" при координации цен на iPhone 5 и 6. "Яблочной" корпорации грозил штраф в пять миллионов рублей, однако суд принял во внимание то, что Apple добровольно устранила все нарушения.