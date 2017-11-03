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Hi-tech

ФАС проверит цены на iPhone X

Фото: GLOBAL LOOK press/Anne-Marie Jackson
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку стоимости iPhone X. В ведомство поступила жалоба на ценовой сговор ритейлеров Apple.
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В обращении к ФАС утверждается, что все продавцы новых "яблочных" смартфонов установили на них одинаковую цену. Ведомство разошлет магазинам запросы о принципах ценообразования после первых ноябрьских праздников, сообщает информационное агентство RNS.

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Напомним, что в пятницу в Москве начали продавать новые смартфоны от Apple. Очередь за ними выстраивалась за несколько дней. Люди были готовы ночевать на морозе и почти не спать днями и ночами, лишь бы стать одними из первых обладателей желанного гаджета.

Несмотря на то, что страт продаж iPhone произошел утром 3 ноября, к вечеру того же дня вторичный рынок уже наводнили предложения приобрести Phone X с объемом памяти 256 гигабайт за 150-200 тысяч рублей. Оказалось, что большая часть стоявших в очереди людей была перекупщиками. Самые наглые из них просят и вовсе 295 тысяч.

При этом, стоимость новых смартфонов у официальных поставщиков составляет "всего" 91 950 рублей за самую дорогую версию, и 79 980 за 64-х гигабайтную модель. По информации газеты "Коммерсант", самым популярным за первый день продаж стал iPhone емкостью 256 гигабайтов темно-серого цвета.

Напомним, в марте комиссия ФАС признавала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" при координации цен на iPhone 5 и 6. "Яблочной" корпорации грозил штраф в пять миллионов рублей, однако суд принял во внимание то, что Apple добровольно устранила все нарушения. В итоге, компании пришлось заплатить 1,75 миллиона. 

Автор: Михаил Войцеховский3 ноября 2017, 22:02

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