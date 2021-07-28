Женская и мужская команды выиграли серебро по баскетболу на Олимпиаде в Токио

Мужская и женская сборные по баскетболу завоевали серебро на Олимпийских играх в Токио. Соревнования прошли в формате три на три.
Девушки в финале сразились с командой США. Они проиграли со счетом 15:18. Мужская сборная встретилась с литовцами, уступив со счетом 18:21.
Матчи комментировал Дмитрий Губерниев. "Обидно! Но молодцы!" – цитирует журналиста "Царьград".
Популярные темы форума
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж стал странно себя вести
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Муж заставляет готовить