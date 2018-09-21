"Все побежали": Затравленный Черчесов попал в экстремальную ситуацию

Станислав Черчесов положительно относится к критике. Главный тренер сборной России признался, что это нелегко – однако критические замечания часто помогают исправить ошибки. Наставник футболистов рассказал о своей работе в откровенном интервью.

Успех на ЧМ-2018 уже в прошлом, и сейчас нет времени предаваться приятным воспоминаниям. У сборной много сложных задач впереди, на них и надо сосредоточиться, уверен Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной России признался, что к критике относится по-философски. Особенно приходится сдерживаться, когда она не ослабевает вне зависимости от результата. "Команда проигрывает — недовольны одним, расходится миром – находят другое, побеждает – притягивают третье", – сказал Черчесов.

Наставник футболистов согласился, что вокруг команды создавался определенный негативный фон. Однако игроки и тренерский штаб отнеслись к этому спокойно. Они знали, что неверно оценивать команду по контрольным матчам со сборными из первой десятки рейтинга ФИФА. Эти игры нужны как раз для того, чтобы сделать выводы, устранить недостатки и понять, как достичь поставленной цели, отметил Черчесов в интервью RT.

Что касается вопросов, которые задают болельщики по поводу нынешнего состава сборной, то они Черчесова даже радуют. По мнению наставника, это говорит о том, что люди интересуются командой и знают игроков. Объяснил тренер и причины этих перестановок.

"Необходимо понять одну важную вещь: перед чемпионатом мира мы вызывали потенциально сильных футболистов, даже если они находились не в идеальной форме. Им необходимо было набраться опыта, и время на это еще оставалось, поскольку проявить себя нужно было только в июне-июле 2018-го. Теперь же результат нужно выдавать здесь и сейчас, поэтому мы вызываем тех футболистов, которые лучше готовы на данный момент", – пояснил Черчесов.

Главный тренер российской команды не согласился с утверждением журналистов, которые назвали его эмоциональным человеком. Корреспондент с удивлением вспоминал момент, когда после решающего пенальти в матче с Испанией все побежали праздновать, а Черчесов остался стоять на месте. "После чего пожал руку Фернандо Йерро, дал короткое телевизионное интервью у поля и, как обычно, направился в раздевалку", – напомнил наставник. И заметил, что после других игр он тоже " никуда не бежит". "Все побежали, хоть кто-то же должен был постоять", – иронизирует специалист.

При этом во время матча с Хорватией Станислав Черчесов "заводил" трибуны в дополнительное время. Тренер признал, что тогда, действительно, немного "подирижировал". Но пояснил, что это была экстремальная ситуация. А в таких случаях эмоции не всегда нам подвластны, заключил Черчесов.