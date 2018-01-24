МОК пустил на Олимпиаду только 20 лыжников из России

Международный олимпийский комитет одобрил поездку на Игры в Пхенчхан только 20 российских лыжников, передает агентство спортивных новостей "Тюменская арена". Федерация лыжных гонок России подавала заявку, в которую входили 45 атлетов. По крайней мере, у некоторых спортсменов причина отстранения не связана с нарушением правил.
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