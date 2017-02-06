Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение

Продолжают проясняться подробности скандала, разразившегося на чемпионате мира по хоккею с мячом перед финальным матчем Россия – Швеция. Россиянка Кристина Жмуцкая, которую зрители раскритиковали за ужасное исполнение гимна, оказалась певицей-любительницей.

Журналисты выяснили, что Жмуцкая не профессиональная певица. По данным Life.ru, исполнить гимн России Кристине доверили благодаря ее знакомствам в оргкомитете чемпионата мира.

Девушка рассказала, что занималась вокалом с местным профессором, который когда-то представлял Швецию на "Евровидении". Во время исполнения девушка несколько раз сбивалась из-за остановок музыкальной фонограммы.

Когда технические неполадки были устранены, она продолжила пение, местами не попадая в ноты. Это вызвало недоумение и недовольство российских болельщиков и хоккеистов нашей команды. В адрес Кристины даже раздался свист.

По окончании матча шведские журналисты выяснили, что у Кристины отказали наушники. По ее словам, она не слышала саму себя, поэтому допустила столько неточностей.

Девушка рассказала, что во время репетиции исполняла гимн без накладок. То, что случилось на церемонии, повергло ее в шок. От расстройства Жмуцкая даже убежала плакать в туалет. Ее успокоили, и на послематчевом банкете она собирала автографы хоккеистов сборной России, попросив их расписаться на флаге страны.

Напомним, во время матча российская команда вела 3:1 после первого тайма, но затем отдала инициативу хозяевам льда. В итоге россияне проиграли сборной Швеции со счетом 3:4.