К чему снится салют

Хорошее самочувствие, радостное событие, удовольствие – так трактует большинство толкователей увиденный во сне салют. Девушкам, наблюдавшим во сне фейерверк, бонус – далекое путешествие или незабываемое развлечение.
Такой сон сулит достаток и общее благополучие, полную ясность и доверие в отношениях с близким человеком. Восточные толкователи заверяют женщин, что их ближайшее будущее будет наполнено безоблачным счастьем. Фейерверк также означает радостное событие, которое будет связано с семьей или любимым человеком, материальную награду за труды, большое застолье или грандиозный праздник.
Ложку дегтя в оптимистичные прогнозы добавляют эксперты-скептики. По их мнению, если случилось лишь слышать залп салюта, то вас обманут. Деловым людям сонник рекомендует проявить осторожность при заключении сделок с непроверенными партнерами. Фейерверк может означать, что определенный жизненный этап успешно подошел к финалу и надо готовиться к большим переменам.
Салют во сне может быть и предупреждением: чтобы добиться цели, предстоит чем–то пожертвовать. Также может быть предвестником шокирующего известия, внезапной вспышки чужого гнева или торжестве, которое вы отпразднуете ранее намеченной даты.
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