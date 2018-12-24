К чему снится салют

Яркие огни взмывают в небо не только в дни общегосударственных праздников, но и по выходным. Россиянам понравилось выражать свою радость, устраивая по любому поводу салют. Зрелище потрясающее – но что означает, если увидел салют во сне?

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