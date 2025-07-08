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Вторник 8 июля

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Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы"

Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы"
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Лето в Москве радует горожан яркими красками, а фестиваль "Сады и цветы" стал настоящим украшением столицы.

В этом году около 70 площадок города преобразились благодаря высадке свыше 500 тысяч растений. Рассмотрим самые популярные ландшафтные площадки, которые привлекают внимание как местных жителей, так и туристов.

Тропический водопад на Манежной площади

Одним из наиболее впечатляющих объектов фестиваля стал восьмиметровый водопад на Манежной площади. Это место стало настоящим зеленым оазисом в центре Москвы, где гости могут насладиться атмосферой тропиков. Площадь водопада составляет 1700 квадратных метров, и здесь можно увидеть такие экзотические растения, как юкка, бамбук и олеандр. Прогулка вдоль пруда с карпами и черепахами под шум воды создает ощущение полного уединения и расслабления.

Многоярусный лес у Российской государственной библиотеки

Лестница перед Российской государственной библиотекой вновь стала популярным местом для встреч. В этом году пространство украсили ливанские кедры и горные сосны, создавая эффект многоярусного леса. Здесь можно не только отдохнуть в тени деревьев, но и насладиться красотой луговых цветов. Порхающие бабочки добавляют атмосферности этому месту, делая его идеальным для чтения или медитации.

Лесной оазис на Лубянской площади

На Лубянской площади был создан настоящий лесной оазис с высадкой около 300 деревьев. Посетители могут прогуляться по тропинкам, которые напоминают гладь водоема, среди рябин, сосен и кленов. Декоративные парусные яхты добавляют южного колорита этому зеленому уголку, который позволяет отвлечься от городской суеты и насладиться спокойствием природы.

Лимонный сад в Камергерском переулке

Камергерский переулок летом превратился в настоящий лимонный сад. Цитрусовые деревья с яркими плодами создают атмосферу южных террас, а оливковые деревья и четырехметровые пинии напоминают о Средиземноморье. Это место стало популярным для отдыха и общения, привлекая горожан своей необычной атмосферой.

Кузнецкий Мост: живые арки и цветочные композиции

На Кузнецком Мосту можно увидеть уникальные ландшафтные решения, которые преобразили улицу в прогулочную зону. Высокие липы, цветочные композиции и зеленые арки создают живописный пейзаж. Разноуровневые зелёные композиции с каскадом воды добавляют динамики пространству, делая его привлекательным для всех желающих насладиться природой в сердце мегаполиса.

Фестиваль "Сады и цветы" стал не только украшением Москвы, но и местом притяжения для горожан и туристов. После завершения сезона многие растения найдут новое место в ботанических садах и зоопарках столицы, что позволит сохранить их красоту на более долгий срок. Проект «Лето в Москве» объединяет самые яркие события сезона, делая летние дни в столице насыщенными и незабываемыми.

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8 июля 2025, 13:33
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
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В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века

В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века
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Кинопарк "Москино" готовит насыщенную программу в честь 130-летия со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 5 и 6 июля здесь пройдет множество мероприятий, включая лекции, спектакли и концерты, которые позволят гостям глубже понять творчество поэта и его эпоху. Лекции о жизни и творчестве Есенина В образовательном центре "Москино" в течение двух дней будут проходить лекции, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина.

Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в национальном парке "Лосиный Остров"

Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в национальном парке "Лосиный Остров"
В национальном парке "Лосиный Остров" продолжаются обширные исследования, направленные на изучение биоразнообразия водоемов. В рамках этих работ ученые анализируют состояние Казенного пруда, используя организмы-биоиндикаторы — зоопланктон и бентосные организмы, обитающие на дне водоема.

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За малайскими медвежатами из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн
На портале mos.ru запущены увлекательные онлайн-трансляции из вольеров трех малайских медвежат, обитающих в Московском зоопарке. Теперь каждый желающий может в режиме реального времени наблюдать за тем, как эти милые создания исследуют свою территорию, играют между собой и наслаждаются лакомствами.

В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита"

В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита"
В городском округе Подольск начал работу крупнейший в России роботизированный распределительный центр сети "Магнит". Строительство комплекса в индустриальном парке "Южный", завершено – вторая очередь объекта введена в эксплуатацию сегодня. Проект стал результатом соглашения, подписанного на ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский и управляющий директор группы компаний «КОМИТАС» Давит Манукян.

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