Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве привлекли внимание не только своими интересными мероприятиями, но и довольно высокой температурой, которая стабильно держится на уровне 30–33 градусов.



Участники фестиваля поделились полезными советами по тому, как справиться с жарой и избежать неприятных последствий. Один из ключевых советов — регулярно отдыхать в тени. Это поможет избежать перегревания и солнечных ожогов.

Также важно использовать солнцезащитные кремы, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Носите легкую хлопковую одежду, которая не будет перегреваться на солнце, и не забывайте о головном уборе для защиты от прямых лучей.

Питание играет также важную роль в условиях жары. Важно не голодать и пить много прохладной воды, чтобы избежать обезвоживания. Почаще отдыхайте в тени и используйте влажные салфетки или платки с холодной водой для охлаждения лица.

Для тех, кто предпочитает проводить время у воды, важно помнить о безопасности. Используйте специальные защитные кремы от солнца, особенно если планируете длительное время находиться на солнце. Будьте осторожны в воде, особенно днем, когда солнечные лучи особенно активны.

Гости российской столицы, привыкшие к высоким температурам, советуют москвичам не долго находиться на улице во время жары, особенно тем, кто плохо переносит высокие температуры. Дни культуры ОАЭ предлагают уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями этой страны, принять участие в мастер-классах и насладиться арабской кухней. Программа фестиваля разнообразна и интересна для всех посетителей, желающих окунуться в атмосферу ОАЭ прямо в центре Москвы.