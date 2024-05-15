За 89 лет в московском метро открыли 294 станции – Собянин

Сегодня отмечается 89 лет со дня открытия первой линии Московского метрополитена. Это является важным событием в истории столицы.



Линия открылась в 1935 году и проходила от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской". Это был значительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры и улучшении мобильности горожан.

Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, насчитывается 294 станции, сообщил мэр города Сергей Собянин. Важно отметить, что средний возраст вагонов составляет около 12 лет, и было обновлено 74 процента парка. Это свидетельствует о постоянной работе по модернизации и развитию метрополитена, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для пассажиров.

В рамках стратегии развития транспортной системы Москвы планируется не только строительство новых станций на действующих линиях метро, но и запуск трех новых радиальных линий: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Это позволит улучшить доступность общественного транспорта для жителей различных районов города и снизить транспортные проблемы.

Московский метрополитен является неотъемлемой частью городской жизни, обеспечивая быструю и удобную транспортную связь для миллионов жителей и гостей столицы. Кроме того, это место, где происходят удивительные истории.

К 90-летию метро готовится книга с рассказами пассажиров. Любые интересные истории, связанные с метро, можно прислать до 15 января 2025 года. Это отличная возможность поделиться впечатлениями и воспоминаниями о поездках, знакомствах или наблюдениях в московском метро. Московский метрополитен продолжает развиваться и совершенствоваться, оставаясь важным элементом городской инфраструктуры и символом столичной жизни.