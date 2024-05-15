Московский мэр Сергей Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО. Это ставит перед районом перспективу развития и улучшения качества жизни его жителей.



Данное решение было принято с целью оптимизации органов исполнительной власти и создания более эффективной системы управления. Согласно постановлению, в ТиНАО будут созданы управы районов Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка.

Кроме того, управа района Внуково будет переведена в ведение префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Эти изменения осуществляются в соответствии с законом города Москвы от 8 мая 2024 года № 14.

Создание новых управ районов предполагает, что функции и полномочия этих органов будут аналогичны тем, которыми обладают управы районов на исторической территории города. Это обеспечит единые стандарты управления и высокое качество предоставления государственных услуг жителям Москвы, независимо от места их проживания.

Основная цель реорганизации органов власти в ТиНАО — создание благоприятных условий для дальнейшего развития этого района и повышения качества жизни его населения. Планируется активное развитие социальной и инженерной инфраструктуры, включая строительство детских садов, школ, медицинских учреждений, парков, дорог, сетей электро– и газоснабжения, а также других объектов, необходимых для комфортного проживания горожан.

Эти шаги направлены на повышение эффективности управления ресурсами и развитие инфраструктуры в ТиНАО. Это способствует улучшению качества жизни жителей и содействует общему процветанию района.