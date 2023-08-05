Проект "Спортивные выходные" отметит трехлетие фестивалем на Московском урбанфоруме в "Лужниках" 5 и 6 августа

Вход свободный.



На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" 5 и 6 августа пройдет фестиваль в честь трехлетия проекта "Спортивные выходные". Гостей ждут тренировки с известными спортсменами и музыкантами, тематические спортивные зоны и концерт.

Звездными гостями станут Стас Костюшкин, Митя Фомин, T-Killah и другие. Посетители поучаствуют в кардиотренировках, зарядках и танцах, смогут сыграть в настольный теннис, попробовать свои силы на балансбордах и смузи-байках.

Проект "Спортивные выходные" начал работать в 2020 году. В этом сезоне тренировки проходят на 26 площадках в популярных местах.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки работают в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Московского урбанистического форума.