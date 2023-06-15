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Четверг 15 июня

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Приятное с полезным: эффективное средство от комаров

Приятное с полезным: эффективное средство от комаров
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Энтомолог поделилась рецептом народного средства от комаров.

Летний сезон при всех своих плюсах имеет один огромный минус – обилие кровососущих летающих насекомых, от которых, казалось бы, нет спасения. На самом деле человечество изобрело уже сотни способов, как избавиться от комаров. Конечно, не все их них эффективны.

Некоторые средства источают настолько дурной запах, что способы отпугнуть не только комаров, но и людей, поэтому тоже не пользуются популярностью. Однако совместить приятное с полезным все-таки возможно.

Одним из самых эффективных способов избавления от комаров считаются ароматизаторы. Натуральный продукт можно изготовить всего из двух ингредиентов. Секретом народного рецепта поделилась энтомолог (ученый, изучающий насекомых) Галина Маслова.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она отметила, что для получения ароматизатора необходимо смешать воду и корицу. По словам эксперта, к одному литру жидкости достаточно добавить одну столовую ложку молотой приправы.

Получившееся средство от комаров нужно разбрызгать на кожу и одежду с помощью пульверизатора. Энтомолог напомнила, что корица может вызвать аллергию, поэтому данный способ подходит не всем.

Кроме того, корицей можно посыпать нарезанные ломтики лимона. Если расставить их по комнатам, то приятный для человека аромат отпугнет комаров.

15 июня 2023, 06:38
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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