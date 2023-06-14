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Среда 14 июня

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Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья

Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья
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Диетолог Елена Соломатина высказалась на тему потенциальной опасности шаурмы для здоровья. Специалист отметила ряд проблем, которые могут возникнуть при приобретении блюда в сомнительного качества местах.

Основная опасностей связана с возможностью заражения сальмонеллезом, листериозом, кишечными инфекциями и гельминтами. К этому может привести недостаточная санитария, а также халатный подход к контролю качества продуктов. Использование в блюде пикантных соусов помогает скрыть запах несвежих ингредиентов, отмечает "Общественная служба новостей".

14 июня 2023, 22:20
Фото: Pixabay.com
Общесьвенная служба новостей• Требует проверки

Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма

Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма
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