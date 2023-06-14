Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья

Диетолог Елена Соломатина высказалась на тему потенциальной опасности шаурмы для здоровья. Специалист отметила ряд проблем, которые могут возникнуть при приобретении блюда в сомнительного качества местах.

Основная опасностей связана с возможностью заражения сальмонеллезом, листериозом, кишечными инфекциями и гельминтами. К этому может привести недостаточная санитария, а также халатный подход к контролю качества продуктов. Использование в блюде пикантных соусов помогает скрыть запах несвежих ингредиентов, отмечает "Общественная служба новостей".