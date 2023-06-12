"Дни.ру" поздравляют читателей с Днем России

Страна отмечает государственный праздник.

12 июня – день рождения современной России, особенный праздник для каждого жителя большой страны, которая прошла немало испытаний и становится сильнее благодаря самоотверженному народу.

Редакция "Дни.ру" поздравляет наших читателей с Днем России и желает здоровья и мира, ведь это очень важно для строительства счастливого будущего, нашей общей истории. Пусть не иссякнут силы, необходимые для процветания, а дух не ослабнет.

Впрочем, история показывает нам, что русский народ славится умением находить выход из самых трудных ситуаций. Даже в сложные времена наши предки не унывали и смело смотрели вперед. Очень важно перенимать их опыт, брать лучшее и направлять приобретенное на созидание.

С праздником, дорогие соотечественники!