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Общество
Как пережить утро понедельника – ученые раскрыли секрет

Как пережить утро понедельника – ученые раскрыли секрет

Ученые дали советы тем, кому тяжело вставать по понедельникам.
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Семь часов утра, за окном еще темно, в комнате раздается самый противный звук — будильник. Так у большинства людей начинается неделя. Кажется, страдания от ранних подъемов подошли к концу. Ученые раскрыли секрет, как легче всего пережить утро понедельника.

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Для того, чтобы лучше справиться со стрессом эксперты советуют обратить внимание на три фактора: распорядок дня, режим сна и регуляция стрессовых гормонов. Если пересмотреть эти три пункта, то подъемы станут легче, сообщает издание VSE24.RU.

Так, для того чтобы утром легче вставать, необходимо соблюдать режим дня в течение всей недели. Если по будням нужно вставать рано, значит и на выходных стоит встать рано. Лежать до полудня — плохой вариант.

А чтобы высыпаться, лучшего всего идти спать в одно и то же время. Кроме этого, ученые советуют отказаться от дневного сна. Так наладится режим ночного сна.

Последний пункт рекомендаций — это регуляция гормонов. Организм воспринимает начало недели как угрозу, а потому дает сигнал на выброс адреналина. Чтобы снизить "опасность", можно выйти на прогулку до начала рабочего дня. Это поможет организму проснуться естественным образом перед началом продуктивной работы.

Фото: Christoph Soeder/ dpa/ globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 04:10 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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