Как пережить утро понедельника – ученые раскрыли секрет

Семь часов утра, за окном еще темно, в комнате раздается самый противный звук — будильник. Так у большинства людей начинается неделя. Кажется, страдания от ранних подъемов подошли к концу. Ученые раскрыли секрет, как легче всего пережить утро понедельника.
Для того, чтобы лучше справиться со стрессом эксперты советуют обратить внимание на три фактора: распорядок дня, режим сна и регуляция стрессовых гормонов. Если пересмотреть эти три пункта, то подъемы станут легче, сообщает издание VSE24.RU.
Так, для того чтобы утром легче вставать, необходимо соблюдать режим дня в течение всей недели. Если по будням нужно вставать рано, значит и на выходных стоит встать рано. Лежать до полудня — плохой вариант.
А чтобы высыпаться, лучшего всего идти спать в одно и то же время. Кроме этого, ученые советуют отказаться от дневного сна. Так наладится режим ночного сна.
Последний пункт рекомендаций — это регуляция гормонов. Организм воспринимает начало недели как угрозу, а потому дает сигнал на выброс адреналина. Чтобы снизить "опасность", можно выйти на прогулку до начала рабочего дня. Это поможет организму проснуться естественным образом перед началом продуктивной работы.