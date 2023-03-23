Дерматологи назвали причину прыщей на лице – популярная ошибка женщин

Эксперты рассказали, как предотвратить появление воспалений на лице.

Воспаления на лице, неприятные ощущения, зуд на коже головы — с каждым из этих симптомов хоть раз сталкивалась каждая девушка и женщина. Дерматологи Ноэль Шербер и Дженнифер Линдер назвали одну из самых популярных причин таких проявлений. Удивительно, но почти все женщины совершали эту ошибку.

Многим девушкам знакома ситуация — утром нет времени помыть голову, поэтому это делается с вечера. Наскоро вымытые волосы, недосушенные и влажные, они прямиком падают на подушку. Ничего страшного, высохнут ночью, думает каждая. Однако именно в этот момент начинается… жизнь. Интернет-издание "360" приводит исследование с новыми фактами.

В теплой и влажной среде начинают активно размножаться бактерии. Влажные волосы — идеальные условия для их жизни. Бактерии накапливаются на коже головы за ночь, вызывая зуд и сухость кожи. Кроме этого, микроорганизмы накапливаются на наволочках подушек. Оттуда им не составляет большого труда перейти на кожу лица.

Дерматологи выделяют ряд рекомендаций, чтобы избежать воспалений и других неприятных ощущений: