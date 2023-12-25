Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь

До самого любимого праздника осталось меньше недели. Какой будет погода в самую первую ночь в году? Жителям Москвы ответили на этот вопрос.

Всем, кто собрался встречать Новый год в столице России, невероятно повезло. Синоптики пообещали – в Москве ожидается теплая погода, пишет телеканал "360". Температура воздуха будет выше средних показателей на 2-4 градуса. Днем ожидается 0, а вот в ночное время до -5. Не исключено, что и на территории города, и по области пройдет мокрый снег.

Синоптики напоминают, что максимально точный прогноз погоды может быть озвучен за 1-2 дня до конкретной даты. Сейчас он предварительный, но, вероятнее всего, значительно не поменяется. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает о понижении атмосферного давления. В новогоднюю ночь и следующие дни показатель будет ниже нормальных значений на 12-15 мм.рт.ст.

Снижение давления может спровоцировать у метеозависимых граждан головную боль, слабость и тошноту. Специальное лечение в таких случаях не требуется. Лучше исключить употребление алкоголя, больше гулять и не планировать значительной физической активности.