День Иверской иконы Божией Матери: Что нельзя делать 25 февраля

ИСТОРИЯ
Согласно преданию, икона Иверской Божией Матери была написана евангелистом Лукой еще при ее жизни. Апостол показал свою работу Богородице, и она ей очень понравилась. Пресвятая Дева благословила Луку и сказала, что икона станет чудотворной. Так и было.
Известно, что апостол Лука создал более 69 икон. Неизвестно, где несколько столетий хранился образ Богородицы, но IX веке икону нашли в жилище у некой вдовы в городе Никея во времена правления императора Феофила.
В те времена против христиан совершались гонения. Император подписал указ с целью ликвидировать все святые иконы в государстве. Вдова, которая растила сына, долго скрывала икону от посторонних и сумела сохранить ее. Но все-таки кто-то сделал на женщину донос. В ее дом ворвались и поразили святой лик стрелой. Женщину убили, а ее сын позже стал монахом в Афоне.
Спустя двести лет икона Богоматери каким-то образом оказалась у Иверского монастыря, отсюда и ее название. Икону нашли священники, так как увидели столб света, исходящий от нее в самое небо. Икона до сих пор в том монастыре. Говорят, что она творит чудеса.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
В этот православный праздник 25 февраля нельзя ссориться и конфликтовать с близкими. Нельзя употреблять алкоголь. Также запрещается распространять слухи. Нельзя есть продукты животного происхождения.