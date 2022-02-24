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День Иверской иконы Божией Матери: Что нельзя делать 25 февраля

День Иверской иконы Божией Матери: Что нельзя делать 25 февраля

25 февраля 2022 года православные верующие отмечают день Иверской иконы Божией Матери.
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ИСТОРИЯ

Согласно преданию, икона Иверской Божией Матери была написана евангелистом Лукой еще при ее жизни. Апостол показал свою работу Богородице, и она ей очень понравилась. Пресвятая Дева благословила Луку и сказала, что икона станет чудотворной. Так и было.

Известно, что апостол Лука создал более 69 икон. Неизвестно, где несколько столетий хранился образ Богородицы, но IX веке икону нашли в жилище у некой вдовы в городе Никея во времена правления императора Феофила.

В те времена против христиан совершались гонения. Император подписал указ с целью ликвидировать все святые иконы в государстве. Вдова, которая растила сына, долго скрывала икону от посторонних и сумела сохранить ее. Но все-таки кто-то сделал на женщину донос. В ее дом ворвались и поразили святой лик стрелой. Женщину убили, а ее сын позже стал монахом в Афоне.

Спустя двести лет икона Богоматери каким-то образом оказалась у Иверского монастыря, отсюда и ее название. Икону нашли священники, так как увидели столб света, исходящий от нее в самое небо. Икона до сих пор в том монастыре. Говорят, что она творит чудеса.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник 25 февраля нельзя ссориться и конфликтовать с близкими. Нельзя употреблять алкоголь. Также запрещается распространять слухи. Нельзя есть продукты животного происхождения.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 16:52 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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