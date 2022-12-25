Католическое Рождество: приметы и запреты в праздник 25 декабря

Католическое Рождество – самый важный религиозный праздник в году как для католиков, так и для протестантов.



Вместе с католиками в ночь на 25 декабря Рождество также празднуют протестанты: англикане, лютеране, методисты, пятидесятники и баптисты, а также православные церкви мира, пользующиеся Новоюлианским календарем.

Православные Христиане отмечают Рождество Христово 7 января. Разница в датах вызвана тем, что католическая церковь с 1582 года использует григорианский календарь, который на 13 дней опережает прежний, юлианский, который был еще в 45 году до н.э. введен в использование Юлием Цезарем.

ИСТОРИЯ

Именно 25 декабря по григорианскому календарю у Девы Марии родился Сын Божий. Как только мессия появился на свет, небо над Вифлеемом озарила звезда, приведшая к пещере, где укрывались Мария с Иисусом, волхвов. Они, одарив новорожденного, признали в нем Царя Божия.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Перед рассветом и днем 25 декабря в церквях служат три литургии, одну и которых нужно обязательно посетить.

Следует украсить дом, позвать в гости всех родственников и близких, а на праздничный стол подать запеченную индейку.

Метель в сегодняшний католический праздник – к ранней весне, а штиль – к теплому лету.

Снегопад сулит хороший урожай, а потепление – холодную весну.

Солнечная погода – к ясному и морозному январю, а пасмурная – к теплому, но облачному.



ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Нельзя в Католическое Рождество заниматься физическим трудом, домашней работой.



Нельзя садиться за стол в ношеной, старой или черной одежде.

Нельзя ходить на охоту – можно самому стать жертвой животного.



Нельзя экономить на праздничном столе – чем он будет богаче, тем успешнее пойдут дела в следующем году.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО

Собираться вместе с самыми близкими.



Дарить подарки родственникам, соседям.

Давать милостыню.

Зажигать свечи, камины и поддерживать огонь до следующего рассвета.