Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

История
Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского опыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и исцеления бесноватых.
Православная церковь установила Саввин день 18 декабря, да и вообще почитает Савву Освященного как основателя Иерусалимского устава. Подлинный текст до наших дней не дошел, но при условии преобразований и дополнений дал начало комплексу богослужебных правил.
Что нельзя делать сегодня
В этот церковный праздник, согласно православному календарю, продолжается Рождественский пост, так что от мяса следует отказаться. Еще сегодня, как в общем-то и всегда, нельзя ругаться, скандалить и таить обиды.
Ну а согласно народным верованиям, в Саввин день 18 декабря 2022 года беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку. Предки верили, что работать сегодня нельзя тоже, а еще запрещено мусор выносить в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.
Народные приметы
Издавна в церковный праздник 18 декабря (по новому стилю, — Прим. ред.) предсказывали погоду. Как с этим связан Савва Освященный и связан ли вообще — для нас загадка. Тем не менее народные приметы все же имеются.
- Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.
- Если в Саввин день снегири поют — снегом заметет округу.
- Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.