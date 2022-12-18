Истерика Гузеевой Тесты Измены Александра Реввы Игры Сонник

Топ новостей недели

Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
партнеры
Суббота
17 декабря
Лента новостей
00:01
Саввин день: что нельзя делать 18 декабря
23:05
5 привычек бедных, от которых стоит избавиться в новом году
22:13
"Карнавальная ночь": страшная тайна песни главного новогоднего кинохита
21:13
Проснуться насекомым: "Превращение" Франца Кафки
20:09
Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы
19:03
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
17:53
Нужно расчехлиться: SHAMAN устал скрывать от всех свою главную тайну
17:32
Надежды больше нет? Сгорающую от рака Анастасию Заворотнюк увезли в больницу
16:51
Разминает рот: нацепивший женские трусики Панин готовится к ночи с толпой брутальных мужиков
15:13
Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество
14:14
"Сама приняла решение": всплыли подробности развода Федора Бондарчука с красавицей-женой
13:51
Свинтивший от опостылевшей жены Маликов прильнул к голозадым малолеткам: Спасибо за лучик света
13:19
Пузо на нос лезет: обрюхаченная жена Петросяна раскрыла свой секрет
12:34
Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии
11:55
Подлая Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Джигарханяна: Было предательство
11:12
Смерть и рабский труд украинцев: замок в Грязи затянулся удавкой на шее беглянки Пугачевой
11:06
Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру
10:01
Овдовел в 34 года и не успел помириться с единственной дочкой: личные трагедии Леонида Броневого
08:39
Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023
08:19
Как спасти елку от кота: лайфхаки на Новый год
06:33
Тест: отгадайте фильм по манекенщицам на показе мод
02:16
Спрос на услуги риелторов падает
00:01
День святой Варвары: что нельзя делать 17 декабря
21:50
"Скоро станет бабушкой": потерявшая голову 13-летняя дочь Брежневой объявила о важном событии
21:30
Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
21:10
Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком
20:50
"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша
20:30
Пережившая смерть ребенка Захарова молит о спасении еще одного малыша: Просим поддержки
20:10
"Какой же злой рот": заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом
19:50
Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного
19:30
Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности
19:10
До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад
18:50
"Влюбилась в деда": объявившая о помолвке Волочкова показала жениха с огромным жезлом
18:30
"Ребенка отдают": Ставшую бабушкой 68-летнюю Успенскую лишают кровиночки из-за наркотиков
18:10
Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор
17:50
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
17:30
"Отрицание семьи": скандалистка Лена Летучая отказалась от традиционных ценностей
17:10
Голос из могилы: Моисеев с того света объявил свою волю дерущимся за наследство брата и директора
16:50
"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье
16:30
"Подрались в прямом эфире": Злющий Пригожин вмазал по голове надоевшей Кудрявцевой
16:10
В России новых иномарок осталось на месяц продаж
15:50
Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером
15:30
"Больше нет!": Изможденное окровавленное тело Толкалиной нашли после жуткого убийства
15:10
И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу
14:50
Бродит голышом по улицам: Закрутившая шашни за спиной у мужа Седокова пустилась во все тяжкие
14:30
"Трепещу": профессионально работающая языком Брухунова довела старика до экстаза
14:10
В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет
13:50
В Москве вечером в пятницу ожидают 9-балльные пробки из-за снегопада
13:30
Элитная квартира в 130 квадратов в центре Москвы: откуда у 23-летнего Славы Марлоу такие деньги
13:10
"Поздно оправдываться": Бросившего невесту беглеца Виторгана поймали в окружении баб в России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье
Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
"Ребенка отдают": Ставшую бабушкой 68-летнюю Успенскую лишают кровиночки из-за наркотиков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

Сегодня в православном календаре дата 18 декабря, связанная с именем монаха, который причислен к лику святых. По преданию, преподобный Савва Освященный творил чудеса и создал пер­вый богослужебный устав. В народе церковный праздник называют просто – Саввин день.
прочитано 697 раз

    История

    Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского опыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и исцеления бесноватых.

    ПО ТЕМЕ

    День памяти Николая Чудотворца: что нельзя делать 19 декабря

     Православные праздники

    Сюжеты Православные праздники

    Православная церковь установила Саввин день 18 декабря, да и вообще почитает Савву Освященного как основателя Иерусалимского устава. Подлинный текст до наших дней не дошел, но при условии преобразований и дополнений дал начало комплексу богослужебных правил.

    Что нельзя делать сегодня

    В этот церковный праздник, согласно православному календарю, продолжается Рождественский пост, так что от мяса следует отказаться. Еще сегодня, как в общем-то и всегда, нельзя ругаться, скандалить и таить обиды.

    Ну а согласно народным верованиям, в Саввин день 18 декабря 2022 года беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку. Предки верили, что работать сегодня нельзя тоже, а еще запрещено мусор выносить в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.

    Народные приметы

    Издавна в церковный праздник 18 декабря (по новому стилю, — Прим. ред.) предсказывали погоду. Как с этим связан Савва Освященный и связан ли вообще — для нас загадка. Тем не менее народные приметы все же имеются.

    • Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.
    • Если в Саввин день снегири поют — снегом заметет округу.
    • Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.

    СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

    Фото: Kamila Stepien/Le Pictorium/www.globallookpress.com
    Автор: 18 декабря 2022, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

    Политика

    США настраивают мир против России

    Шоу-бизнес

    Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

    Проишествия

    В Якутии медведь растерзал оленевода

    Lifestyle

    Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
    Шоу-бизнес

    Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии

    Со своим самоваром
    Шоу-бизнес

    Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество

    Яркая минутка дня
    Шоу-бизнес

    Свинтивший от опостылевшей жены Маликов прильнул к голозадым малолеткам: Спасибо за лучик света

    Порадовали папочку
    Шоу-бизнес

    Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы

    Око за око

    Гороскоп

    Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
    Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
    Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
    Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества

    Здоровье

    Проктолог предупредила об опасности анального секса
    Онколог рассказал, как лечат рак без операции
    Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
    Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

    Спорт

    Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
    Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
    Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
    Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

    Регионы

    Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
    В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
    В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
    В Иркутской области подросток попал под поезд
    © 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+